Kämna maakt vertrouwen van ploegleider Jurriaan Hoogendoorn uit Zwolle waar in Stentor Tour Wielerspel

Stentor Tour WielerspelJordi van de Vondervoort uit Deventer en Jurriaan Hoogendoorn uit Zwolle hebben de dertiende etappe in het Stentor Tour Wielerspel gewonnen. De ploegleiders verzamelden 259 punten.

Daniel Felipe Martinez toonde zijn klimmersbenen in de dertiende rit. De Colombiaan won op fraaie wijze de rit naar Pas de Peyrol. Achter de twee dagwinnaars kwamen een kwartet ploegleiders twee punten te kort voor de dagzege. Jasmijn te Boekhorst (Lettele), Dennis Schreurs (Twello), Gerrit Peters (Gorssel) en Luc Schoorlemmer (Heeten) pakten vandaag 257 punten.

,,Mijn neef trouwt vandaag, maar ik heb nodig aardig wat van de etappe kunnen zien. Het was spannend, voorin was het echt een strijd in de strijd. En ook in het klassement gebeurden er weer genoeg dingetjes’’, zegt de winnende ploegleider Jurriaan Hoogendoorn. ,,De Slovenen en Colombianen doen het goed, en ze kunnen allemaal goed tijdrijden. Dus ik denk dat het tot de laatste zaterdag spannend blijft.’’

Twijfels

Hoogendoorn scoorde veel punten met dagwinnaar Martinez en nummer twee Lennard Kämna. ,,Ik had vorig jaar Thomas de Gendt als dark horse, nu Kämna. Ik twijfelde of ik hem eruit zou halen voor bijvoorbeeld een Hirschi, maar ik heb hem toch laten staan. Hij maakt het nu wel redelijk waar. Het is een goede renner, een groot talent.’’

Met de punten voor Martinez en Kämna was Hoogendoorn dus goed op dreef. ,,Ik kijk voornamelijk naar een subleague die ik met collega’s van de gemeente Steenwijkerland heb. We doen met zo’n twintig collega’s mee aan het spel. Grappig dat het nu ook in deze daguitslag goed gaat.’’

In het algemeen klassement staat Noah van Spijker nog altijd bovenaan. De ploegleider uit ’s-Heerenbroek haalde 3419 punten en is daarmee de enige ploegleider in het Stentor Tour Wielerspel boven de 3400 punten.

De top tien van de daguitslag van het Stentor Tour Wielerspel:

1 Jordi van de Vondervoort (Deventer) 259

2 Jurriaan Hoogendoorn (Zwolle) 259

3 Jasmijn te Boekhorst (Lettele) 257

4 Dennis Schreurs (Twello) 257

5 Gerrit Peters (Gorssel) 257

6 Luc Schoorlemmer (Heeten) 257

7 Erik Kolkman (Deventer) 254

8 Aafke Willemsen (Nieuw Heeten) 254

9 Teun Schakel 250

10 Frans Duteweert (Broekland) 250

Dit jaar is het niet meer verplicht je woonplaats in te voeren bij het samenstellen van een team, achter sommige ploegleiders ontbreekt daarom de plaatsnaam. Weten hoe jij hebt gescoord vandaag? Klik hier en bekijk de scores!