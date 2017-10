Kampioenswedstrijd Cork City op het spel door orkaan Ophelia

Boëtius ziet genoeg kansen tegen 'frivool' Sjachtar

19:55 Jean-Paul Boëtius kent de kracht van Sjachtar Donetsk, maar toch ziet hij morgen in de Champions League kansen voor Feyenoord. ,,Er staat wat op het spel. We spelen thuis tegen een ploeg die we in mijn ogen goed kunnen bestrijden'', zei de buitenspeler in De Kuip. ,,Er liggen zeker mogelijkheden voor ons.''