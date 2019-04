Kan Ajax PSV na 14 jaar opvolgen?

PSV strandde destijds tegen AC Milan. Na een 2-0 nederlaag in Milaan was de 3-1 thuiszege net niet genoeg voor de ploeg uit Eindhoven. PSV was in 2005 gelijk ook de laatste club bij de laatste vier van buiten de top 5 van de Europese competities (Spanje, Engeland, Italië, Frankrijk, Duitsland). Ajax kan dus ook in dat opzicht iets presteren dat al 14 jaar niet meer is gebeurd. Dat geldt ook nog voor Porto (Portugal), al is die kans vrij klein na de 2-0 nederlaag bij Liverpool dinsdagavond in de eerste wedstrijd.



De laatste keer dat er net als nu twéé clubs van kleinere competities in de kwartfinale zaten, was in 2012 (Benfica uit Portugal en APOEL Nicosia uit Cyprus).



PSV was overigens ook de laatste Nederlandse club die in de kwartfinales van de Champions League uitkwam. Dat was in 2007. Toen bleek Liverpool veel te sterk (0-3 in Eindhoven, 1-0 op Anfield). Twaalf jaar later speelt Ajax dus vanavond tegen Juventus dus hoe dan ook een bijzondere wedstrijd. Een Nederlandse club bij de beste acht van Europa is een zeldzaamheid.