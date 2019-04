Kan Ajax zorgen voor het wonder van Turijn?

Hoeness: Bayern motor van Duitse elftal

7:53 Bayern München is nog altijd de motor van het Duitse nationale elftal. Dat zegt voorzitter Uli Hoeness van de club uit Beieren. ,,De Duitse Mannschaft heeft zijn succesvolste periodes als Bayern München genoeg spelers levert’', aldus Hoeness. ,,Ik denk aan de wereldtitels in 1974 en 2014 en ook het elftal dat in 1990 het WK won had een kern van spelers die een verleden bij Bayern had.’'