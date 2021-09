Kan Barcelona zich bij Benfica revancheren voor afgang tegen Bayern?

UEFA zet strijd tegen Super Lea­gue-rebellen tóch voort

28 september De Europese voetbalbond UEFA trekt voorlopig elke sanctie in tegen de rebellerende Super League-clubs Barcelona, ​​Juventus en Real Madrid. De clubs krijgen geen boetes omdat een rechtbank in Madrid in juli had bepaald dat het bestuursorgaan van het Europese voetbal de rebellenclubs niet mocht sanctioneren.