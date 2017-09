Kan Feyenoord vuist maken tegen het poenerige City?

• Laatste CL-duel Feyenoord in 2002 • Pool Szymon Marciniak fluit wedstrijd • Feyenoord-spits Jørgensen geblesseerd • Sjachtar en Napoli ook in deze Groep F

Feyenoord is na bijna vijftien jaar afwezigheid terug in de Champions League. De Rotterdamse club viert de rentree op het hoogste Europese podium met een thuiswedstrijd tegen Manchester City.



Trainer Giovanni van Bronckhorst wil de peperdure sterrenploeg van Pep Guardiola bestrijden vanuit een hechte organisatie, gokkend op de omschakelmomenten bij balverlies van het favoriete City. Hij mist spits Nicolai Jørgensen en linksback Ridgeciano Haps vanwege blessures.



De laatste wedstrijd van Feyenoord in het hoofdtoernooi van de Champions League dateert van 13 november 2002. Een nederlaag in De Kuip tegen Newcastle United (2-3) betekende dat de winnaar van de UEFA Cup al voor de winterstop uit Europa vloog.



Met Manchester City komt woensdag weer een Engelse club naar Rotterdam, de favoriet bovendien in groep F. Napoli en Sjachtar Donetsk zijn de andere opponenten van de Nederlandse kampioen. Uit voorzorg hangen metershoge netten langs driekwart van het veld in De Kuip, waar een deel van de tribunes leeg blijft.



Feyenoord rekent op ruim 40.000 toeschouwers bij het duel dat om 20.45 uur begint.