Kan Van Gerwen zich herpakken tijdens de Masters?

Van Gerwen en Huijbrechts staan op zaterdag 27 januari tegenover elkaar in Milton Keynes. De kersverse wereldkampioen Rob Cross moet het op de openingsavond van het evenement, 26 januari, opnemen tegen Ian White. Op die avond komt ook Raymond van Barneveld al in actie. Tegenstander van de routinier uit Den Haag is dan Dave Chisnall. Aan de Masters doen de beste 16 spelers van de wereld mee. De winnaar kan een bedrag van zo'n 65.000 euro op zijn rekening bijschrijven.



Ook Tilburger Benito van de Pas is present in Milton Keynes. Op 27 januari moet hij zich een weg naar de tweede ronde zien te banen via voormalig wereldkampioen en de nu als vierde geplaatste Schot Gary Anderson.