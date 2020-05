Kane helpt als shirtsponsor van Leyton Orient goede doelen

Rechtbank stelt KNVB in het gelijk: geen promotie voor Cambuur en De Graafschap

19:10 De Utrechtse Rechtbank heeft de KNVB in het gelijkgesteld. Cambuur en De Graafschap vangen bot in hun jacht op promotie. ,,Door het bestaan van 3 kampen - voor, tegen en KNVB - kan de KNVB gevolgd worden dat er toch een onvoldoende duidelijk beeld naar voren kwam. KNVB mag dus zelf dit besluit nemen. Was anders als het een stemming was”, zo zei de rechter.