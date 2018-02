Kane reikt BRIT Award uit, zusjes Bro rusten uit

SportbytesVeel sporters berichten graag over hun bezigheden buiten de velden en zalen. In de rubriek Sportbytes kijken we wat bekende sporters meemaken en delen op social media. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Naomi op de lange latten

Naomi van As is al twee weken in Zuid-Korea om haar vriend Sven Kramer aan te moedigen. Nu hij klaar is met schaatsen op de Olympische Spelen, heeft Naomi alle tijden om zich zelf ook even aan wat wintersport te wagen. Vandaag stond de voormalig hockeyster op de lange latten in Yongpyong.

Skiën in Yongpyong ⛷...prima vertoeven hier! #olympics #pyeongchang2018 #opdelatten #skihut 3,599 Likes, 32 Comments - Naomi van As (@naomivanasofficial) on Instagram: "Skiën in Yongpyong ⛷...prima vertoeven hier! #olympics #pyeongchang2018 #opdelatten #skihut"

Zusjes Bro rusten uit na training

De Deense zwemzusjes Sarah Bro (21) en Signe Bro (18) zijn op trainingskamp in Stellenbosch University in Zuid-Afrika. Nadat ze 4,5 kilometer hadden gezwommen was het even tijd om uit te rusten.

Ook hun Deense collega's/concurrenten Emilie Beckmann (21) en Pernille Blume (23) zijn op trainingskamp in Stellenbosch. Zij doen na het zwemmen nog even aan yoga.

When you get inspired by @joja ☀️💦 491 Likes, 4 Comments - Pernille Blume 🌸 (@pernilleblume) on Instagram: "When you get inspired by @joja ☀️💦"

Verschoor deelt olympische ervaring

Maria Verschoor (23) kijkt deze dagen naar de Olympische Winterspelen en dacht daarbij ongetwijfeld terug aan haar eerste olympische ervaring, in de zomer van 2016 in Rio de Janeiro. De hockeyster deelde deze foto van haar met haar teamgenoten Xan de Waard en Marloes Keetels tijdens hun verkenning van het olympisch dorp.

#tbt Toen we het Olympisch dorp gingen verkennen .. #blijei #wathebbenwijgevonden 146 Likes, 1 Comments - Maria Verschoor (@mariaverschoor) on Instagram: "#tbt Toen we het Olympisch dorp gingen verkennen .. #blijei #wathebbenwijgevonden"

Laatste dagen in Oman voor zwemploeg

Een flink aantal Nederlandse topzwemmers en -zwemsters is al zo'n drie weken in Oman, waar ze in warme omstandigheden lekker buiten kunnen trainen. Over twee dagen keert het gezelschap weer terug naar Nederland, dus genieten Kim Busch (19) en Ranomi Kromowidjojo (27) nog even van de warme zonnestralen.

Really like it here in Oman. I'm working hard and having fun with my teammates 💙 Only 2 days left 😢 #Oman #Muscat #swimming #funinthesun #globetrotter #bijnaweernaarhetkoudekikkerlandje 482 Likes, 2 Comments - Kim Busch (@kimbusch) on Instagram: "Really like it here in Oman. I'm working hard and having fun with my teammates 💙 Only 2 days left 😢..."

Verdasco geniet van uitzicht over Rio

Fernando Verdasco (34) doet deze week mee aan de Rio Open. De 34-jarige Spanjaard genoot tijdens zijn training op 400 meter hoogte van het uitzicht over Rio de Janeiro.

Can something be more beautiful than this? Today's views during practice on court 2! 😍🙏🏼 #Riodejaneiro 🇧🇷 #400 #meters l 3,533 Likes, 21 Comments - Fernando Verdasco (@ferverdasco) on Instagram: "Can something be more beautiful than this? Today's views during practice on court 2! 😍🙏🏼..."

Familie Cruz op het strand

Julio Ricardo Cruz (43) speelde van 1997 tot 2000 voor Feyenoord en was daarna nog tien jaar actief in de Serie A voor Bologna, Internazionale en Lazio. Tegenwoordig geniet 'El Jardinero' van zijn voetbalpensioen in zijn thuisland Argentinië. Daar geniet hij samen met zijn vrouw en drie kinderen van een dagje op het strand.

FAMILIA❤❤❤❤❤ 2,019 Likes, 42 Comments - Julio (@juliocruz_9) on Instagram: "FAMILIA❤❤❤❤❤"

Kane reikt award uit aan Cabello

Harry Kane (24) was gisteravond te gast bij de BRIT Awards in de O2 Arena in Londen. De spits van Tottenham Hotspur mocht samen met de Cubaanse artieste Camila Cabello een van de awards uitreiken. ,,Dit is waarschijnlijk de enige trofee die hij dit seizoen in zijn handen zal hebben," zei presentator Jack Whitehall, fan van Arsenal, bij zijn aankondiging.

A great night at the #Brits and an honour to present an award - @camila_cabello. #BritAwards 121.3k Likes, 536 Comments - Harry Kane (@harrykane) on Instagram: "A great night at the #Brits and an honour to present an award - @camila_cabello. #BritAwards"