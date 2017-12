Kane showt 'hattrickballen' en Federer op rode loper met collega

SportbytesVeel sporters berichten gretig over hun bezigheden buiten de velden en zalen. In deze speciale oudejaarseditie van de rubriek Sportbytes kijken we wat bekende sporters meemaken op de laatste dag van 2017. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Neres op vakantie in thuisland Brazilië

Ajax-revelatie David Neres is tijdens de winterstop naar Brazilië gegaan. Voor het mooie weer nemen we aan..

#squad Een foto die is geplaatst door null (@davidneres) op 30 Dec 2017 om 18:15 PST

Kane hoopt 2017 te overtreffen

Voor Tottenham Hotspur-spits Harry Kane was 2017 een jaar om nooit te vergeten. Dat laat hij op Instagram zien, want hij poseert met alle ballen die hij heeft mogen meenemen na een hattrick. En dat zijn er nogal wat.

2017 has been good to me. Bring on 2018! #Hattrickballs #Goldenboot #HappyNewYear Een foto die is geplaatst door null (@harrykane) op 31 Dec 2017 om 10:11 PST

Ajax TV-presentatrice Fresia blijft bidden voor 'Appie'

Fresia, de presentatrice van Ajax TV, heeft op Instagram een emotioneel bericht geplaatst met een foto van een aflevering van Ajax TV waarin Abdelhak Nouri aanwezig was. Nouri zakte op 8 juli tijdens een oefenwedstrijd in elkaar en hield daar blijvende hersenschade aan over. 'Ik blijf voor je bidden Appie. Zoals ik deed in 2017, zoals ik zal doen in 2018 en elk moment dat volgt. Stay strong!'

2017. Een bewogen jaar in vele opzichten. Ongekende vreugde, met na vele jaren weer een Europese finale en een hartverscheurende traan door 8 juli, de dag dat jij in elkaar zakte en niet meer opstond. Ik blijf voor je bidden Appie. Zoals ik deed in 2017, zoals ik zal doen in 2018 en elk moment dat volgt. Stay strong! ❤️ #staystrongappie Een foto die is geplaatst door null (@) op 31 Dec 2017 om 8:11 PST

Bencic op rode loper met Federer

Belinda Bencic staat op de laatste dag van 2017 op de rode loper met tennislegende Roger Federer. 'Gelukkig nieuwjaar vanuit Perth', aldus de tennisster.

Happy New Year from Perth!! #benderer 🇨🇭 Een foto die is geplaatst door null (@belindabencic) op 31 Dec 2017 om 8:47 PST

Jaar met ups en downs voor Veltman

Joël Veltman heeft op Instagram zijn volgers een gelukkig nieuwjaar gewenst. 'Een jaar met 'ups en downs', met goede en slechte momenten. Het beste voor 2018 allemaal!'

A year of ups & downs, good & bad moments. All the best for 2⃣0⃣1⃣8⃣ everyone!! Een foto die is geplaatst door null (@joelveltman) op 31 Dec 2017 om 8:52 PST

BMC-renners met beste wensen

BMC Racing Team heeft op het twitteraccount van de ploeg door middel van een video een aantal renners, waaronder olympisch kampioen Greg van Avermaet, een 'beste wensen'-boodschap laten inspreken.

Liverpool-spelers morgen in actie

Geen champagne, oliebollen en andere lekkere hapjes voor de spelers van Liverpool vanavond. De ploeg van Georginio Wijnaldum speelt morgen om 16.00 uur op bezoek bij Burnley in de Premier League. En dan moet er dus ook getraind worden op oudjaarsdag.

'2017, wat was je mooi'

Kika van Es, één van de speelsters van de Oranje Leeuwinnen die deze zomer Europees kampioen werden, heeft op Instagram een collage gemaakt met hoogtepunten. '2017, wat was je mooi', is de tekst bij het bericht.

2017, wat was je mooi👏💥 Een foto die is geplaatst door null (@kikavanes) op 31 Dec 2017 om 7:20 PST

Van Aert bundelt hoogtepunten

Wout van Aert vond oudjaarsdag het ideale moment om een bundeling te maken van foto's van zijn mooiste momenten in 2017. Daarnaast wenst hij iedereen alvast een gelukkig 2018 toe.

Gullit komt met beste wensen uit VS

Ruud Gullit heeft vanuit Florida zijn volgers alvast een gelukkig nieuwjaar gewenst.

Happy new year and lots of love 💗 2018 🎉🎉🎉 Een foto die is geplaatst door null (@ruudgullitofficial_) op 31 Dec 2017 om 6:23 PST

Krol: 'Ik kom sterker terug'

Thomas Krol heeft via Instagram gereageerd op het uitblijven van een selectie voor de Spelen in Pyeongchang. ,,Onbegrijpelijk om als nummer 3 in de uitslag op de 1000 meter niet meer in aanmerking te komen als reserve. Moeilijk te bevatten nu, maar ik kom sterker terug.''

Gestreden voor wat ik waard was maar door aanwijsplekken geen Olympische Spelen. Onbegrijpelijk om als nr 3 in de uitslag op de 1000m niet meer in aanmerking te komen als reserve. Moeilijk te bevatten nu, maar ik kom sterker terug🙏🏼 Zet ‘m op in PyeongChang @kaiverbij 👊🏽🥇🥇 Een foto die is geplaatst door null (@thomaskrol92) op 31 Dec 2017 om 6:50 PST

Verbij denkt aan Krol

Mooie woorden van Kai Verbij. De Nederlandse schaatser moest geblesseerd afzeggen voor de 1000 meter op het OKT, en gaat die afstand nu toch - via een omweg - rijden op de Spelen. Zijn ploegmaat en vriend Thomas Krol is hier de dupe van.



En dat terwijl Krol, toen het er een paar dagen geleden minder gunstig uitzag voor Verbij, aanbood om plaats te maken voor zijn ploegmaat op de 1000 meter. Maar dat was toen Krol nog dacht zich te kunnen kwalificeren op de 1500 meter.



Lees hier alles over de schaatsselectie voor de Spelen.

Dit OKT was zeker anders gelopen dan eerst gedacht. Wij hadden als team meer willen laten zien. Daarbuiten ben ik erg dankbaar dat ik de kans krijg om team NL te vertegenwoordigen op de 500m en 1000m. Helaas gaat de 1000m ten koste van een van mijn beste vrienden. We hebben 7 jaar lang kamers gedeeld waardoor het vreemd gaat voelen om daar zonder hem te zijn. Nu focussen op snel herstel zodat ik op de Spelen kan laten zien dat dit niet voor niets is geweest. Een foto die is geplaatst door null (@kaiverbij) op 31 Dec 2017 om 4:18 PST

Dubbel feest voor Holla

Danny Holla viert vandaag niet alleen Oud & Nieuw, de speler van FC Twente is ook jarig. Zijn 30-jarige verjaardag viert hij in een koffiebar.

#birthdayboy 3️⃣0️⃣🎊🎉🎁 Een foto die is geplaatst door null (@danny_holla) op 31 Dec 2017 om 5:35 PST

Zuiverloon viert verjaardag

Gianni Zuiverloon was gisteren jarig en heeft door middel van een supriseparty zijn verjaardag gevierd. Daarnaast wenst hij ook alvast iedereen een mooi nieuw jaar.

Nice surprise. Perfect Bday with family !!! 🎉🙏🏽❤️ - thank you for all the bday wishes 🙏🏽. And now i wish you all a happy and healthy 2018 🙌🏼🙋🏽‍♂️🙏🏽❤️🍾 Een foto die is geplaatst door null (@gzuiverloon) op 31 Dec 2017 om 5:03 PST

Gilbert plaatst foto van fan na zege in 'Vlaanderens Mooiste'

Voor Philippe Gilbert was 2017 het jaar van de terugkeer aan de top, met winst in de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race.

My favourite fan pic of 2017 🥇 Thanks for all your support this year, hope to do even better next year! #StriveForFive (📷 @dannylouieobrien ) Een foto die is geplaatst door null (@philippegilbertofficial) op 31 Dec 2017 om 4:07 PST

Elia: '2017, bedankt God'

Eljero Elia heeft op Instagram zijn dankbaarheid uitgesproken over 2017, waarin hij met Feyenoord voor het eerst in achttien jaar kampioen werd van Nederland.

2017 THANK YOU GOD ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@eljeroelia) op 31 Dec 2017 om 4:04 PST

David Beckham geniet met kinderen

David Beckham geniet van de laatste uren van 2017 ergens in zee, samen met zijn kinderen. 'Zonsondergang met mijn prachtige jongens', aldus de oud-topvoetballer.

Sunset with my beautiful boys 🌅 @brooklynbeckham @romeobeckham @cruzbeckham Een foto die is geplaatst door null (@davidbeckham) op 31 Dec 2017 om 4:20 PST

Laatste training Vermaelen

Thomas Vermaelen is bij FC Barcelona volledig losgekomen na een moeizaam begin. De Belgische verdediger wenst zijn volgers alvast een mooi nieuw jaar.

Last training of 2017. Happy New Year! 🔵🔴 #ForçaBarça #FCB Een foto die is geplaatst door null (@thomasvermaelen) op 31 Dec 2017 om 4:37 PST

Lewis Hamilton haalt Instagram leeg

Lewis Hamilton heeft al zijn foto's, video's en berichten op Instagram gewist. De wereldkampioen in de Formule 1 kreeg afgelopen week veel kritiek voor een filmpje dat hij op het sociale medium had geplaatst, waarin zijn kleine neefje de hoofdrol speelde. Hamilton sprak het mannetje in scherpe bewoordingen aan op het dragen van een roze jurk.



,,Ik ben zo verdrietig, kijk mijn neefje nou'', zegt Hamilton, waarna hij zich tegen het jongetje keert. ,,Heb je dit voor kerst gekregen? Waarom vraag je een prinsessenjurk voor kerst? Jongens dragen geen prinsessenjurk!''



Het kwam de Britse coureur op een stortvloed aan kritiek te staan. Hamilton verwijderde het filmpje al snel weer en kwam via Twitter met uitgebreide excuses. ,,Ik wilde niemand beledigen of aanvallen. Ik vind het geweldig dat mijn neefje zich vrij voelt om zichzelf te zijn, zoals we dat allemaal zouden moeten doen'', schreef de 32-jarige kopman van Mercedes, een fervent gebruiker van de sociale media. De 5,7 miljoen volgers van Hamilton op Instagram zagen zaterdagochtend echter dat hij zijn 3000 berichten allemaal had verwijderd.

Oranje Leeuwin bedankt 2017: 'Je was geweldig'

Sari van Veenendaal, de doelman van de oranjevrouwen, heeft op Instragram een nieuwjaarsbericht gestuurd. 'Bedankt 2017, je was geweldig. Nu is het tijd om afscheid te nemen. 2018, ik kom eraan!'

Thank you 2017, you were amazing! Now it’s time to say goodbye. 2018, I’m coming for you! Have a good one everybody 🎉❤️🤘🏼 Een foto die is geplaatst door null (@sarivveenendaal) op 31 Dec 2017 om 3:06 PST

Wozniacki wenst iedereen gelukkig nieuwjaar uit Nieuw-Zeeland

De Deense tennisster Caroline Wozniacki heeft door middel van een filmpje haar volgers een mooi 2018 gewenst. Niet ergens vanuit Europa, maar aan de andere kant van de wereld..

Happy New Year from New Zealand! May the new year bring you all lots of love, laughter and happiness! ❤️ #hello2018 Een foto die is geplaatst door null (@carowozniacki) op 31 Dec 2017 om 3:21 PST

Ook Froome traint op laatste dag van het jaar

Net als Fer en Narsingh is ook Chris Froome actief bezig op 31 december. Samen met zijn zoontje deed de viervoudige tourwinnaar nog een trainingsritje.

Fer en Narsingh eindigen 2017 sportief

'Laatste trainingssessie van 2017', plaatste Leroy Fer van Swansea City op Instagram. Op de foto is te zien hoe de middenvelder samen met ploeggenoot Luciano Narsingh in de sportschool staat. 'Bedankt voor de steun', aldus Fer.

Back on the grind. Last training session in 2017. Thanks for the support! ❤ #YJB Een foto die is geplaatst door null (@leroyfer8) op 31 Dec 2017 om 1:58 PST

Gnabry is in Dubai

Serge Gnabry is op dit moment niet in thuisland Duitsland, waar hij uitgeleend is door Bayern München aan 1899 Hoffenheim, maar in Dubai. 'Dubai Quad Tour' plaatste Gnabry op Instagram, waarin hij in de woestijn poseert met zijn quad.

Dubai Quad Tour Een foto die is geplaatst door null (@sergegnabry) op 31 Dec 2017 om 2:38 PST

Mollema met fles champagne in achterzak

Bauke Mollema plaatste een stripfoto waar de renner, met zijn kenmerkende stijl, aan het beuken is op de fiets. In zijn achterzak zit echter geen water, maar een fles champagne. Hij is onderweg naar Le Puy en Velay, de plek waar hij in 2017 een etappe in de Tour de France won.

2017 👌👊🍾 📸 @aartworkstudio / Dagblad van het Noorden Een foto die is geplaatst door null (@baukemollema) op 31 Dec 2017 om 2:46 PST

Stoute plannen van Van Damme

Zo te lezen heeft voormalig Ajacied Jelle van Damme stoute plannen komende nacht. Maar eerst een gezellige foto in een onesie.

Before I get drunk,dance on the bar,lose my phone,get naked and get arrested,Let me wish all of u a Happy New Year!!!🙏🏻❤️ Stay healthy!!❤️🙏🏻🦋 Een foto die is geplaatst door null (@jelle_van_damme) op 31 Dec 2017 om 1:32 PST

Groenen en Foppe

Voor Jackie Groenen zal 2017 natuurlijk voorgoed in het teken staan van de Europese titel. De Oranje Leeuwin herdenkt het jaar middels een foto met assistent-bondscoach Foppe de Haan.

What a year ... ♥️ Een foto die is geplaatst door null (@jackie_groenen_14) op 31 Dec 2017 om 0:23 PST

Wijze woorden Martina