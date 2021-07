Kane voor astronomisch bedrag op weg naar Manchester City

Meerdere kranten in Groot-Brittannië zijn ervan overtuigd dat het niet de vraag is óf, maar wanneer de transfer wordt afgerond. ,,Manchester City en Kane zijn al met elkaar akkoord en het is een waanzinnige deal”, zegt een bron tegen The Sun. ,,Het is nu nog slechts een kwestie van de puntjes op de i zetten.” Naar verluidt gaat Kane bij de Citizens 467.000 euro per week verdienen.



Aanvankelijk zou Tottenham Hotspur-voorzitter voor Daniel Levy voor de transfer zijn gaan liggen, maar daar is hij inmiddels van teruggekomen. Tot opluchting van Kane. ,,Harry is daar enorm blij mee", valt in de Britse media te lezen. ,,Hij zou de club nooit op een vervelende manier willen verlaten.”