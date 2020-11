Kans op doorgaan Europees avontuur voor volleyballers Draisma Dynamo is minimaal, ‘Maar we doen er alles aan om het toch te laten lukken’

Update corona-afgelastin­gen: Competitie­start voor mannen Dynamo uitgesteld

9 oktober Het aantal afgelastingen van sportwedstrijden in de regio Apeldoorn en West Veluwe neemt in sneltreinvaart toe. Inmiddels is ook de Veluwse derby in de derde divisie tussen DVS'33 en VVOG van het programma geschrapt. Reden is een coronabesmetting bij VVOG.