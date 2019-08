Kansenmissend AZ verzuimt klus al in Oekraïne te klaren

AZ heeft verzuimd om te winnen van FC Marioepol (0-0). In Oekraïne bleek de ploeg van trainer Arne Slot de veel betere ploeg maar wist het een legio kansen niet te benutten. De Alkmaarders moeten over een week in de returnwedstrijd wel zien te scoren.

Door Nik Kok



En weer krijgt AZ in de voorronde van de Europa League te maken met een ultra-defensieve tegenstander die liever negentig minuten lang achterover blijft leunen dan probeert om een thuisgoal te maken. Het was voor AZ moeilijk om vooraf in te schatten hoe goed FC Marioepol nou was omdat de ploeg niet live bekeken kon worden. Na negentig minuten weet het dat de spelopvatting van Oekraïners wat dat betreft niet heel anders is dan met die van de Zweden van BK Häcken die in vorige voorronde nog werd verslagen.

Volledig scherm Myron Boadu. © BSR Agency De code van die ploeg wist AZ in de vorige ronde nog te kraken met fraai aanvalsspel van het aanvallende trio Calvin Stengs, Myron Boadu en Oussama Idrissi. De Oekraïners van Marioepol lieten zich vanavond minder makkelijk aftroeven dan de Zweden al was AZ wel echt veel beter. Een schot van Calvin Stengs werd ternauwernood gepareerd door keeper Rustam Khudzhamov, die nogal een drukke avond had. Toen was Oussama Idrissi al een paar keer doorgekomen op links. Een voorzet van de weer van een blessure herstelde rechtsback Jonas Svensson was net te hoog voor spits Boadu.

Ook in de tweede helft was Stengs gevaarlijk via een schot dat gekeerd moest worden door de keeper. Een kopbal van Boadu was ook al bijna raak. In het vrijwel verlaten Chernomorets Stadion waar Marioepol moet spelen van de UEFA vanwege het Russisch/Oekraïense conflict elders in het land, kwam AZ haast nooit in de problemen. Sterker nog, de nummer vier van het vorige eredivisieseizoen verzuimde om Oekraïne te verlaten met een ruime en geruststellende voorsprong op zak.

Volledig scherm © BSR Agency

Pas in de 75ste minuut (!) kwam de opponent tot iets wat leek op een geslaagde aanval. Drie minuten voor tijd noteerde Marioepol pas de eerste corner van de wedstrijd. AZ bleef achterin de hele wedstrijd bij de les zodat elke gevaarlijk lijkende counter van Marioepol al snel werd onderschept.

Volledig scherm © BSR Agency Voor die 75ste minuut was er al (terecht) een doelpunt afgekeurd van Myron Boadu en waren het aantal corners inmiddels haast niet meer te tellen. AZ speelde op het middenveld weer met Thomas Ouwejan in de basis. Ouwejan was vorig seizoen nog linksback maar liet in Oekraïne en ook afgelopen zondag tegen Fortuna Sittard zien dat hij ook een linie daarvoor goed uit de voeten kan.

Het scoren wilde donderdagavond dan niet zo lukken, na vier wedstrijden heeft AZ dit seizoen nog geen enkel doelpunt tegen gekregen. Iets wat hoop moet geven voor het vervolg van het seizoen en toch ook voor de return in Alkmaar over een week. Want normaliter moet AZ toch in staat zijn om thuis te scoren tegen de zwakke Oekraïners.