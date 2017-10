Kaptheijns soleert overtuigend naar winst in Kuil van Zonhoven

Theuns profiteert van val Bennett, eindzege voor Ulissi

15:19 Edward Theuns heeft in de laatste etappe van de Ronde van Turkije dan toch een ritzege geboekt. De Belg van Trek-Segafredo profiteerde van een valpartij in een bocht vlak voor de finish van Sam Bennett, de Ierse sprinter van Bora-Hansgrohe die deze week maar liefst vier ritten won in Turkije.