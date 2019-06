Karami op huurbasis naar Sparta, Internazionale aast op Bale

De overstap zat er al tijden aan te komen, maar is nu dan ook officieel: Aaron Wan-Bissaka verruilt Crystal Palace voor het grote Manchester United. De 21-jarige rechtsback tekent voor vijf jaar op Old Trafford, met een optie op nog een jaar. Een officiële mededeling over de hoogte van de transfersom is door de clubs niet gedaan, maar de verwachting is dat deze rond de 50 miljoen pond (meer dan 55 miljoen euro) zou liggen.



Wan-Bissaka, geboren in Croydon, op nog geen tien minuten van Selhurst Park, doorliep de jeugdopleiding van The Eagles, en schopte het helemaal tot aan het eerste elftal. Daarin maakte hij een snelle ontwikkeling door, sinds zijn debuut in februari van 2018. Het afgelopen seizoen was Wan-Bissaka zelfs de verdediger met de meeste tackles in de vijf beste Europese competities: 129.



Manager Ole Gunnar Solskjaer was te spreken over zijn nieuwe aanwinst. ,,Aaron is een van de beste opkomende verdedigers in de Premier League. Hij heeft de juiste mentaliteit en het talent om voor een club als Manchester United uit te komen. Hij past perfect in het plaatje waarnaar wij op zoek zijn.‘’