Karim Benzema (35) tekent contract ter waarde van 600 miljoen euro bij Al-Ittihad in Saoedi-Arabië

Steven Kruijswijk loopt bekken­breuk op bij zware val en moet streep zetten door Tour de France

Steven Kruijswijk moet een streep zetten door de Tour de France van dit jaar. De renner van Jumbo-Visma kwam vandaag zwaar ten val in het Criterium du Dauphiné en blijkt daarbij zijn bekken en sleutelbeen gebroken te hebben. In 2019 eindigde hij nog als derde in de Tour, zijn beste resultaat ooit.