Karlovic schakelt Robredo uit in 'zijn' Barcelona

Wedstrijd Dieze West-VV Kampen gestaakt nadat speler wordt belaagd

22 april De wedstrijd Dieze West-VV Kampen is zaterdagmiddag vijf minuten voor tijd bij een tussenstand van 1-6 gestaakt, nadat een speler van de thuisclub de Kamper spits belaagde. Laatstgenoemde moest, volgens VV Kampen-voorzitter Ron Diender, van het veld vluchten om zichzelf in veiligheid te brengen en is toen in een voorbijrijdende auto gesprongen. ,,Toevallig was dat iemand die hij kende, maar dat wist hij niet toen hij instapte."