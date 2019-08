Karsdorp terug naar Feyenoord als opvolger St. Juste, gesprekken over Van Wolfswinkel

Rick Karsdorp heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij graag weer voor Feyenoord wil voetballen. De aanvallend ingestelde rechtsback zit op dood spoor bij AS Roma, waar hij mede vanwege een zware kruisbandblessure (opgelopen in oktober 2017) nooit is doorgebroken. Twee jaar geleden nam AS Roma de drievoudig international van Oranje nog voor 16 miljoen euro over van Feyenoord, maar Karsdorp kwam tot slechts vijftien duels in twee seizoenen bij de Italiaanse club. Van die vijftien wedstrijden maakte hij slechts twee keer de 90 minuten vol: tegen Virtus Entella in de Coppa Italia en tegen Chievo Verona in de Serie A. AS Roma werd afgelopen seizoen zesde in de Serie A en speelt dit seizoen in de Europa League. Karsdorp was bij Feyenoord een stuk succesvoller met 19 assists in 101 wedstrijden. Hij was een belangrijk onderdeel van het Feyenoord dat in het seizoen 2016/2017 kampioen werd.