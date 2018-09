Karten olympisch? Verstappen gaat niet lobbyen

Door Arjan Schouten



Persgesprekjes met Max Verstappen, op zaterdag na de kwalificatie zijn ze doorgaans het amusants. De coureur weet waar hij staat en hoeft niet in elk antwoord de woorden ‘afwachten’ en ‘moeilijk te zeggen’ te formuleren. De krantenjournalisten hebben geen deadline, want er is op zondag geen krant, dus er kan eens over wat anders gesproken worden. In Monza ging het vandaag naast natuurlijk die verwachte P5-kwalificatie en de nieuwe motor over het WK karten in Genk (‘Daar begint het toch allemaal’). Over sporters op leeftijd, zoals de 38-jarige Kimi Raïkkönen en Alejandro Valverde (‘Respect, maar als je fit blijft gecombineerd met de ervaring, dan is er niks aan de hand’). Over de biografie van Kimi (‘Of ik wel eens zestien dagen dronken ben geweest? Nee, nee.. Geen zestien.‘) En zo, langs al die zijtakjes, kwamen we ook even uit op de Olympische Spelen. Zo hebben ze bij de FIA het wonderlijke plan opgevat om elektrisch karten naar de Olympische Spelen te brengen. De reactie van Verstappen? ,,Schei toch uit. Echt niet. Racen is niet olympisch. Dat past helemaal niet in de olympische gedachte. De prestatie komt niet uit de atleet zelf.‘’