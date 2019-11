Kastelijn wint Koppenbergcross

Kastelijn nam meteen in de eerste van drie ronden op het loodzware parcours op de beruchte Vlaamse helling de leiding en hield steeds een kleine voorsprong op haar land- en ploeggenote. Die kwam uiteindelijk tien seconden later binnen. Ceylin del Carmen Alvarado werd zesde.

Met de zege op het zware parcours verbaasde Kastelijn zichzelf. “Ik ben blij dat ik nu twee keer zo goed uit de voeten kon in een klimkoers, want normaal moet ik het wel hebben van een snel parcours”, zei ze. “Nu bewijs ik dat ik zo’n omloop ook aankan, al zat ik op het eind helemaal dood.”

Kastelijn voelde de hete adem van ploeggenote Worst in de slotfase in haar nek. “Ze maakte het me niet gemakkelijk. Vooral in de afdalingen was ze sterker, maar ik wist dat ik bergop beter was.”

Worst had de koploopster de hele tijd in het vizier, maar kwam niet terug. “Ik kwam nog dichtbij in de laatste ronde. Ik zag Yara rijden, maar kon het gat niet dichtrijden.”