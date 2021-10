Kater voor Michael van Gerwen en fans in Amsterdam: ‘Heel frustrerend’

Michael van Gerwen heeft het publiek in AFAS Live geen optimaal feestje kunnen bezorgen. De drievoudig wereldkampioen werd ondanks de luide aanmoedigingen in de halve finales van de World Series of Darts Finals uitgeschakeld. Hij verloor in Amsterdam van Jonny Clayton.

Van Gerwen kwam zondagavond slecht uit de startblokken. Zo gooide hij in de eerste sessie een gemiddelde van 92. Clayton zette daar een score van 99 tegenover. De 47-jarige Welshmen trok zich in AFAS Live weinig aan van het uitzinnige publiek, dat volledig op de hand van Van Gerwen was. Clayton nam brutaal een 4-1 voorsprong.

Diezelfde Clayton voorkwam eerder op de dag ook al een clash tussen Gerwyn Price en Van Gerwen. Na een 2-7 achterstand wist hij namelijk alsnog met 10-9 van regerend wereldkampioen en landgenoot Price te winnen. Ook tegen Van Gerwen bleef Clayton na de eerste pauze stoïcijns doorgooien. Wel kwam Van Gerwen steeds beter in zijn ritme, getuige ook een briljante 170-finish. Dankzij een sterke tweede sessie bracht de 32-jarige Vlijmenaar de achterstand terug tot twee legs verschil (4-6). De gemiddelden van beide spelers lagen inmiddels rond de 100.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Clayton maakte het gat in deel III van de partij echter weer groter, nam een 10-5 voorsprong en deelde daarmee toch de genadeklap uit. Vrij snel na de derde pauze hengelde hij de overwinning (11-6 in legs) binnen en zorgde daarmee voor een enorme dreun bij Van Gerwen en het Nederlandse publiek.

Quote Jammer dat ik hier voor eigen publiek niet heb kunnen laten zien wat ik waard ben Michael van Gerwen

,,Heel frustrerend", reageerde Van Gerwen direct na afloop tegenover RTL7. ,,Ik begon net iets te slordig aan de wedstrijd en hij bleef gewoon goed gooien en zette me onder druk. Maar ik kan het alleen mezelf verwijten. Scorend vermogen was het net niet goed genoeg. Ik moet hier weer mijn lessen uittrekken en meenemen naar de volgende keer. Jammer dat ik hier voor eigen publiek niet heb kunnen laten zien wat ik waard ben.”

Van Gerwen won de World Series of Darts Finals voor de laatste keer in 2019, destijds ook in Amsterdam. Daarnaast was hij in 2015, 2016 en 2017 de sterkste. Een vijfde eindzege blijft vooralsnog uit. Price was in Amsterdam de titelverdediger, maar werd bij de laatste acht dus geëlimineerd door Clayton.

Volledig scherm Dimitri van den Bergh © AP

Clayton neemt het in de finale op tegen Dimitri van den Bergh. De Belg won in de halve eindstrijd met 11-8 in legs van Krzysztof Ratajski, die eerder op de dag in de kwartfinales een einde had gemaakt aan het avontuur van de Nederlander Niels Zonneveld.

Eerder in het majortoernooi had Zonneveld namelijk tot twee keer toe voor een verrassing gezorgd door wereldtoppers Dave Chisnall en Gary Anderson uit te schakelen. De Nederlandse dartfans kregen zondagavond in AFAS Live zo geen Nederlandse winnaar te zien.

World Series of Darts Finals

Kwartfinales

Krzysztof Ratajski - Niels Zonneveld 10-6

Dimitri van den Bergh - Kim Huybrechts 10-8

Jonny Clayton - Gerwyn Price 10-9

Michael van Gerwen - Mervyn King 10-5

Halve finales

Krzysztof Ratajski - Dimitri van den Bergh 8-11

Jonny Clayton - Michael van Gerwen 11-6

Bekijk hieronder onze sportvideo's.