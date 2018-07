Katoesja beloont Zabel en Politt vóór Tour

'Nóg groter affiche dan tegen Argentinië op het WK 1986'

11:11 De Belgische internationals spelen vanavond tegen Brazilië de belangrijkste interland uit hun loopbaan. Maar is dit in historisch perspectief ook het grootste WK-affiche ooit voor de Rode Duivels? Of blijft dat toch de halve finale van 1986 in Mexico, tegen het Argentinië van Diego Maradona?