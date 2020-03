Kazachstan-uit voor poen en prestige

Hyballa felici­teert NAC-spe­lers ondanks oorwassing met bekeravon­tuur

0:19 Ondanks dat NAC vanavond helemaal niets te vertellen had in de halve finale tegen Feyenoord, feliciteerde trainer Peter Hyballa zijn ploeg na afloop in de kleedkamer met het bijzondere bekeravontuur. ,,Maar 7-1 is k*t.”