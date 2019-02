Keert de oude strijd Nederland-Noorwegen weer terug op het ijs?

Bij de Winterspelen in Zuid-Korea was daar vorig jaar opeens de gouden Havard Lorentzen. Bij de wereldkampioenschappen in Inzell greep gisteren Sverre Lunde Pedersen de macht op de ‘Hollandse’ 5000 meter, voor Patrick Roest en Sven Kramer. Het voelde verfrissend, die terugkeer van een Noor aan de top, merkte Rintje Ritsma. ,,Nederland tegen Noorwegen, vroeger kon je daar de klok op gelijk zetten. Mooie strijd, leuke gasten’’, weet Ritsma nog, die in zijn periode menig duel uitvocht met een generatie sterke Noren aangevoerd door Johann Olav Koss. ,,Die strijd was wat weggezakt, natuurlijk. Maar wat Pedersen in Inzell liet zien, dat was gewoon écht een dijk van een prestatie. In topvorm hadden Kramer en Roest daar waarschijnlijk wel tegenop gekund. Maar goed, 6.07, dat is wel echt een serieuze tijd, hoor’’, aldus Ritsma, die hoopt dat het hier niet bij blijft. ,,Laten we hopen dat het geen toevalstreffer is van hem. Dat we het hem snel nog een paar keer zien doen.’’

Rintje Ritsma achter de Noor Johann Olav Koss, in 1994.

Erben Wennemars zit wat anders in dit verhaal. Van hem hoeft het allemaal niet zo, dat Noorse succes. ,,Ik vind het ook prima als Sven wint’’, aldus de ex-sprinter, columnist van deze krant. ,,Ik vind het fantastisch hoor, dat de Noren weer bijtrekken. Maar ik word een beetje moe van al die mensen die nu zeggen dat dit zo goed voor het schaatsen is. Hoezo dan? We moeten hier als Nederlanders niet van genieten. Dit moet hartstikke pijn doen voor ons.’’

Niettemin verheugen beide ex-wereldtoppers zich met een Pedersen in topvorm wel extra op de komende WK allround in Calgary, begin volgende maand. Ivan Skobrev was in afwezigheid van Kramer de laatste niet-Nederlander die in 2011 won, toen ook in Calgary. De laatste Noorse wereldkampioen allround was precies 25 jaar terug Koss, voor Ids Postma en Ritsma. Een nieuwe Noorse wereldkampioen allround in Canada zou de terugkeer van de Noren aan de schaatstop extra onderstrepen. ,,Dat zou best wel eens kunnen gebeuren, ja’’, denkt Ritsma. ,,Op die hele snelle baan, daar. Daar gaat Kramer het wel lastig krijgen. Beter voor Roest, die baan. Maar ook voor Pedersen.’’

,,Dat wordt inderdaad alle hens aan dek daar'', denkt ook Wennemars, die echter wel wil benadrukken dat de Noren nog niet terug zijn op het niveau waar ze in de jaren negentig waren. ,,Toen ik net begon, keek ik op tegen al die sterke namen. Tegen die grote mannen in die rode pakken. Gasten als Adne Søndral, imposante persoonlijkheden. Zo ver zijn ze nu nog niet.''

Maar Ritsma sluit niet uit die oude tijden snel herleven. ,,Ik zag in Inzell heel veel Noren op de tribune zitten. De sport zit duidelijk in de lift daar. Ik kan me ook nog wedstrijden in Thialf herinneren waar ze hooguit met tien, vijftien man heen kwamen.

