Keizer Ted-Jan van de Bloemen-dynastie, 'gezinsuitbreiding' voor Tapia

'Gezinsuitbreiding' voor Tapia

Renato Tapia en zijn vrouw Andrea Cordero Uzátegui hebben er een nieuwe dreumes bij. Dit is ons nieuwe gezinslid, schrijft de Feyenoorder op Instagram. In zijn handen houdt Tapia de puppy 'Checo'. ,,Een echte Peruaan!"

TJ Bloemen als 'The Emperor'

Wij stellen u voor aan Ted-Jan, Chinese soeverein uit de Bloemen-dynastie. Nu het schaatsseizoen stil ligt, is de gouden medaillewinnaar op de 10 kilometer uit Pyeongchang met zijn vrouw aan het backpacken door China. 'Dressing up is fun she said...'