Kelderman bij de besten op lastige aankomst, Valverde (38) heer en meester

Door Sjors Tanis



Kwiatkowski mocht als troost wel de leiderstrui aantrekken. Die neemt hij over van Rohan Dennis. De winnaar van de proloog moest vroeg in de lastige finale lossen en verloor veel tijd, evenals zijn kopman voor het klassement Richie Porte. Ook oud-winnaar Vincenzo Nibali verloor minuten en kan zijn klassementsambities opbergen.



Een kopgroep van zeven man probeerde een ultieme krachtsexplosie voor de ritzege op de slotheuvel te voorkomen, maar door het werk van vooral BMC (Dennis) en later ook Tem Sky (Kwiatkowski) en Movistar (Valverde) ging een kleine groep naar de voet van de oplopende laatste kilometer in Caminito del Rey, de plek waar Esteban Chaves in 2015 Tom Dumoulin versloeg. Dat was echter op een veel steiler klimmetje.



Laurens de Plus probeerde de topfavorieten te verrassen in de laatste 800 meter, maar Valverde reed zelf het gat dicht met Kwiatkowski in zijn wiel. Even leek de Pool (vorige week nog winnaar van de Ronde van Polen) voor een dubbelslag te gaan, maar Valverde counterde en mocht zo tiende ritzege ooit in de Vuelta bijschrijven.



De 38-jarige Spanjaard won de thuisronde van zijn land in 2009 en eindigde twee keer als tweede en drie keer als derde. Daarnaast won hij al vijftien (!) jaar geleden zijn eerste rit in de Vuelta. In 2003 won hij de negende rit. Daarmee evenaart hij het record van Fausto Coppi en Gino Bartali van de langste tijd tussen ritzeges in grote rondes.



Nederlanders

Kelderman kon op weg naar Caminito del Rey goed mee met de toppers en finishte als vierde, op 3 seconden van Valverde en runner-up Kwiatkowski. Steven Kruijswijk, die zich in de eerste meters van de slothelling nog liet zien op kop, eindigde op 8 seconden van de winnaar als veertiende. In die tijd kwam ook Bauke Mollema over de streep, als 22ste.