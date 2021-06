Kelderman doet goede zaken in Dauphiné: 'Dit geeft mij veel vertrouwen’

Voorafgaand aan de tijdrit waren alle ogen gericht op Geraint Thomas en Kasper Asgreen wat betreft de etappewinst, maar zij stelden teleur: Asgreen deed het nog prima met een derde plek, Thomas kwam niet verder dan de tiende positie. Kelderman reed wel een sterke tijdrit en zette na 16,4 kilometer de vierde tijd neer op twaalf tellen van de verrassende winnaar Loetsenko. De 28-jarige heuvelrenner staat niet bekend als een tijdritspecialist, maar hield woensdagmiddag wel knap mannen als Asgreen, Kelderman, Brandon McNulty (8ste), Thomas en Mikkel Bjerg (15de) achter zich.



Pöstlberger ging in de gele leiderstrui als allerlaatste van start en deed het ook prima. De Oostenrijker, dinsdag winnaar van de tweede etappe na een knappe solo en sindsdien leider, zette de negende eindtijd neer op 23 seconden van Loetsenko en hield aan de eindstreep slechts één seconde over om Loetsenko in het klassement voor te blijven. ,,Ik heb alles gegeven wat ik in me had”, vertelde de ritwinnaar, die niet treurde over het feit dat hij het geel op slechts een seconde was misgelopen. ,,Nee, dat doet niets af aan mijn vreugde. Bovendien is er morgen nog een mooie etappe waarin ik een poging kan doen.” Dan koerst het peloton van Saint-Chamond naar Saint-Vallier in het heuvelland onder Lyon. In het slotweekeinde volgen twee bergetappes.