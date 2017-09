Kelderman imponeert in tijdrit en herovert podiumplaats, zege Froome

Wilco Kelderman staat na een uitstekende tijdrit weer virtueel op het podium in de Ronde van Spanje. De Nederlander moest in de 40,2 kilometer lange race tegen de klok alleen de Britse leider Chris Froome boven zich dulden. Kelderman wipt in de stand over Ilnoer Zakarin heen naar de derde plaats.

Kelderman loopt bovendien in op Vincenzo Nibali, die tweede staat. Zijn achterstand op de Italiaan bedraagt nog maar 42 seconden.



Froome lijkt met nog een kleine week te koersen al bijna buiten schot te zijn. De Brit, die jaagt op een historische dubbel Tour/Vuelta, heeft een voorsprong van 1.58 minuten op Nibali en 2.40 op Kelderman. Zakarin staat vierde op 3.07. Alberto Contador (+4.58) klimt door een goede tijdrit naar plaats 5 en kan een prachtige loopbaan mogelijk toch nog met een podiumplaats afsluiten.



Kelderman startte de tijdrit van Los Arcos naar Logroño voortvarend. Bij het eerste meetpunt was hij de allersnelste. Froome deelde zijn race echter anders is en bleef maar versnellen. Hij was uiteindelijk 29 seconden sneller dan Kelderman, die Nederland later deze maand samen met Tom Dumoulin op het WK-tijdrijden in het Noorse Bergen vertegenwoordigt.



,,Ik ben heel gelukkig met mijn race", hijgde Kelderman aan de finish. Hij wilde zich nog niet aan voorspellingen voor de resterende etappes wagen. ,,Ik moet gewoon dit niveau vasthouden en iedere dag hard vechten. Dan zien we wel wat er mogelijk is."



Wout Poels, één van de meesterknechten van Froome, reed ook een sterke tijdrit. Hij eindigde als zevende en klom naar de achtste positie van het klassement. Steven Kruiswijk (14e), Stef Clement (16e), Niki Terpstra (17e) en Peter Koning (18e) beëindigden de tijdrit in de top twintig.