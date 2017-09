Kelderman loopt in op Nibali, Armée wint etappe

Iedereen valt aan, niemand komt weg

In een rit die uitgetekend leek voor avonturiers volgden de aanvallen zich in de beginfase in rap tempo op. Omdat iedereen mee wilde zitten, kwam niemand weg. Een groep met twintig man slaagde daar na 60 kilometer koersen toch in.



Op de derde van vier beklimmingen schudde Katoesja de favorieten wakker met een demarrage van vijf man, waaronder Keldermans voornaamste concurrent voor het podium Ilnoer Zakarin. Daarna volgden aanvallen van Contador, De La Cruz en Aru. Alleen de Italiaan bleef weg. Hij reed de laatste veertig kilometer een minuut voor de favorieten uit en hield op de meet 12 seconden over op Froome. Aru passeerde zo Wout Poels, de meesterknecht van Froome, in de stand.



Op de verraderlijke slotklim richting bedevaartsoord Santo Toribio de Liébana zette Chris Froome nog eens aan. De rodetruidrager, hersteld van de zware beproeving van gisteren, kreeg alleen Contador en Woods mee. Achter het drietal finishte Kelderman met Zakarin. Kruijswijk, die De La Cruz uit de top-10 stootte, volgde enkele seconden later, nog voor verliezers van de dag Nibali en Lopez.