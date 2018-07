Kelderman stapt af op NK na valpartij

TT Assen Spanjaard Martin zet pole om in zege in Moto3

12:08 De Spaanse coureur Jorge Martin heeft de TT van Assen in de Moto3 gewonnen. Hij is de eerste motorcoureur die sinds de intrede van deze klasse in 2012 de poleposition weet om te zetten in een zege in de Drentse raceklassieker.