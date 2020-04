Kemkers wil gat naar schaatstop verkleinen: ‘Er moet stapje tussen’

Door Lisette van der Geest



In 2015 stopte schaatsbond KNSB met Jong Oranje en zette in op regionale trainingscentra, een strategie die door verschillende schaatsprominenten wordt bekritiseerd. Met de nieuwe juniorenploeg wil Kemkers het gat tussen schaatstop en jonge talenten verkleinen.

,,We zijn niet uit op het neerzetten van een rebels traject, ik wil vooral de schaatspiramide helpen”, zegt Kemkers, voormalig schaatser en TVM-schaatscoach telefonisch. Lange tijd schaatsten Nederlands beste junioren centraal in een speciale bondsselectie, Jong Oranje, in Heerenveen. Maar zes jaar geleden koos de KNSB voor een nieuw opleidingsmodel met Regionale Talentencentra Centra (RTC’s). Talenten blijven in hun regio. Jong selecteren is ten nadele van laatbloeiers, zij-instromers uit andere schaatsdisciplines en schaatsers met talent voor de lange afstand, zo wordt gedacht.

Maar nu is daar het juniorenteam van Talentned. Bestaande uit tien schaatsers, in leeftijd variërend van 16 tot en met 18 jaar, met als thuisbasis Enschede. Rutger Tijssen wordt programmamanager, Robin Derks coach. Het team is anders dan het ‘topteam’ Talentned van kopvrouwen Ireen Wüst en Esmee Visser dat de afgelopen twee seizoenen actief was maar inmiddels is opgeheven. Die professionele schaatsploeg fungeerde als aanjager en uithangbord van de stichting, gesponsord door investeringsmaatschappij Infestos, die zich inzet voor de ontwikkeling van Nederlandse sporttalenten. Zo is er ook een talentenploeg off road cycling.

,,Toen ik zo’n jaar à een half jaar geleden aangaf dat we weg zouden stappen uit de schaatssport hoorde ik steeds meer geluiden dat mensen het jammer en zonde vonden. Dat er behoefte was aan meer, met name aan de jongenskant”, zegt Kemkers. Waar Nederland jarenlang garant stond voor schaatssucces bij de jongens junioren, is de aanwas de laatste jaren mager. Bij de WK in februari was er bij de jongens één individuele medaille: zilver op de 5000 meter door Yves Vergeer. Het nieuwe team van Talentned bestaat uit zeven jongens.

Om junioren te beschermen maakten professionele teams en de KNSB de afspraak dat junioren niet voor een merkenteam mogen uitkomen. Na de juniorentijd volgt de neo-seniorentijd, vanaf 19 jaar. Kemkers: ,,Voor merkenteams is het verboden iets met de jeugd te doen, maar wij zijn merkloos. Dat opent deuren. Jac Orie (coach bij Jumbo-Visma, red.) kwam vorig jaar met een neo-seniorenteam, waardoor dat segment ook beter bedient wordt. Ik denk dat je de schaatssport op deze manier kunt helpen.”

Het lijkt echter haaks te staan op het huidige beleid van de KNSB met de RTC’s. Kemkers ziet dat niet zo. ,,Absoluut niet. Al snap ik dat het lastig kan zijn om hiermee om te gaan. Ik wil de brede schaatssport dienen, ik denk dat de RTC’s prima zijn. De boodschap is ook niet: jullie doen het niet goed. Maar ik vind dat er net een stapje tussen moet, nu voegen we die ene laag toe. Als je 16 jaar bent en je moet binnen twee jaar vanuit een RTC de overstap maken naar een ploeggenoot als Ireen Wüst of Sven Kramer, dat is vaak nog te gortig.”

Het huidige systeem van de KNSB met het ontbreken van Jong Oranje werd de afgelopen jaren vaker bekritiseerd door schaatsprominenten als Wüst, Kramer en Rintje Ritsma. De eerste twee maakten zelf ooit deel uit van het bondsteam. In Jong Oranje maken de beste junioren elkaar beter, zo is hun opvatting. Kemkers: ,,Als je vijf goede rijders verdeeld hebt over vijf verschillende RTC’s, zitten ze allebei op een eiland.” RTC’s zien met de komst van een talentenploeg echter hun niveau omlaag gaan.

De kans op een grote sponsor in de huidige economie, die zich daarnaast richt op junioren in plaats van bestaande boegbeelden, is vrij uitzonderlijk. Kemkers zegt de afgelopen periode contact te hebben gehad met de bond. ,,Dat liep goed en dan weer stroef, dan weer goed en dan weer stroef. Over het laatste traject hebben we geen contact gehad, ervoor wel.” Over het nieuwe team: ,,Dat hebben we netjes aangekondigd. We hebben afgesproken binnenkort met elkaar te bellen.”

