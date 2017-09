Keniaanse atlete stort neer en moet bijna 3 minuten wachten op hulp

VideoZe had liefst drie minuten voorsprong en leek onbedreigd op weg naar de zege, maar 800 meter voor de finish gebeurde het. Recho Kosgei stortte zondag tijdens de marathon van Warschau neer. De 32-jarige Keniaanse deed haar best om weer op de been te geraken, maar dat lukte maar niet.