Kenin huilt ook in New York de stress van zich af

Sofia Kenin (21) kwam na haar soepele zege in de eerste ronde van de US Open tegen de Belgische Yanina Wickmayer (6-2 6-2) tot een opmerkelijke ontboezeming. De als tweede geplaatste Amerikaanse, geboren in Moskou, huilt indien nodig ook in New York de stress van zich af. Voor haar is dat vrij normaal.

,,Het is misschien niet iets wat de mensen graag willen horen. Maar in Australië huilde ik voor het begin van elke partij. Voor mij voelt het goed en het werkt”, doelde ze op het winnen van haar eerste grandslamtitel begin dit jaar in Melbourne.



Kenin, die vorige week bij het toernooi van Cincinnati haar eerste partij nog meteen verloor van de Française Alizé Cornet, voelde zich in de voorbereiding op haar duel met Wickmayer naar eigen zeggen niet lekker. ,,Ik was een beetje emotioneel. Ik moest tegen mezelf zeggen: ‘mik niet te hoog, het is pas de eerste ronde van een grandslam’. Ik kon de stress echter moeilijk kwijtraken. Ik wilde echter toch wat stoom afblazen en een potje huilen is dan voor mij vaak de beste remedie. Nu dus ook weer.”

Kenin was na afloop tevreden over de manier waarop ze had gespeeld tegen Wickmayer. ,,Toch was ik op de baan aanvankelijk nog behoorlijk nerveus. Gelukkig wist ik snel in mijn ritme te komen. Achteraf denk ik dat ik best wel goed heb getennist. De tranen zijn voorlopig even op.”

Kenin treedt in de tweede ronde aan tegen de 17-jarige Leylah Fernandez uit Canada, die de Russische Vera Zvonareva in twee sets versloeg (6-4 7-5). ,,Ik heb een paar keer met haar getraind”, blikte de Amerikaanse titelkandidate vooruit. ,,Ik weet dus een beetje hoe ze speelt. Leylah is een opkomende ster, het zal een mooie strijd worden.”

Volledig scherm De Belgische Yanina Wickmayer. © BELGA