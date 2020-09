Kenin na moeizame partij door naar tweede ronde

Kenin won eerder dit jaar de Australian Open door in de finale de Spaanse Garbiñe Muguruza te verslaan. Op de US Open deze maand werd de daar als tweede geplaatste Amerikaanse in de achtste finales uitgeschakeld.

Tegen Samsonova had Kenin het in de tweede set en aan het begin van de derde set lastig. Ze knokte zich echter terug in de derde set en greep met de winst in de laatste drie games de zege.