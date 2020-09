Kenny Tete van Olympique Lyon naar Fulham

Als Fulham de voormalig rechtsback in de toekomst voor meer dan 10 miljoen euro verkoopt, ontvangt Olympique Lyon nog tien procent van die transfersom. Tete doorliep vanaf zijn tiende de jeugdopleiding van Ajax en kwam daar tot 55 wedstrijden in de hoofdmacht. In de zomer van 2017 werd hij voor 4 miljoen euro verkocht aan Olympique Lyon, waar hij in drie seizoenen tot 80 wedstrijden kwam. De dertienvoudig international van Oranje was daarin goed voor negen assists en één goal. Lyon kwam vorige maand tot de halve finale in de Champions League na knappe zeges op Juventus en Manchester City, maar de club werd vorig seizoen wel zevende in de Ligue 1 en plaatste zich daarmee voor het eerst sinds 1996 niet voor Europees voetbal.