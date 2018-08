Kepa duurste doelman aller tijden: Chelsea koopt Bask voor 80 miljoen

De 23-jarige Kepa had nog een contract tot 2025 bij Bilbao. De 80 miljoen euro was de gelimiteerde transfersom voor de doelman. Enkele weken geleden was Alisson nog de duurste keeper ooit. De Braziliaan vertrok voor meer dan 60 miljoen euro naar Liverpool.



Bij Chelsea volgt Kepa Courtois op. De Belg kwam de afgelopen dagen niet opdagen voor de training van de Londense club en zou in de komende dagen een zesjarig contract tekenen bij De Koninklijke. Chelsea zou 40 miljoen euro voor de doelman ontvangen. Courtois had nog een contract van één jaar in Londen.