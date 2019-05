Kerber blameert zich opnieuw in eerste ronde Roland Garros

Kerber (31), als vijfde geplaatst in Parijs, had de eer het volledig vernieuwde centercourt - Court Philippe Chatrier - te openen, maar kon dat optreden geen moment glans geven tegen haar pas 18-jarige Russische opponente. Nadat Potapova een late break in de eerste set meteen verzilverde, walste in set 2 over Kerber heen. De Duitse kwam nog terug van 4-0 tot 4-2, maar verder liet Potapova het niet komen.



Kerber kampte in de aanloop naar Roland Garros met een enkelblessure en sloeg daarom uit voorzorg het WTA-toernooi van Rome over. De Duitse heeft drie van de vier grandslamtoernooien allemaal een keer gewonnen. Alleen Roland Garros ontbreekt nog op haar erelijst.



Het is de derde keer voor Kerber dat ze als hooggeplaatste speelster in de eerste ronde van Roland Garros strandt. In 2016 was ze als derde geplaatst en in 2017 als eerste geplaatst en verloor ze meteen. Vorig jaar werd Kerber in de kwartfinale uitgeschakeld, nadat ze in de derde ronde had gewonnen van Kiki Bertens.



Garbiñe Muguruza bereikte de tweede ronde wel, al was het met de nodige moeite. De Spaanse die het grandslamtoernooi in Parijs in 2016 won, verloor de eerste set tegen de Amerikaanse Taylor Townsend met 7-5. Ze herstelde zich daarna met 6-2 6-2 tegen de nummer 98 van de wereld.



Kiki Bertens komt morgen in actie voor haar partij in de eerste ronde tegen Pauline Parmentier. Robin Haase staat vanmiddag tegenover Philipp Kohlschreiber.