Kerber doet Bertens één plaats zakken

Bertens werd in de vierde ronde uitgeschakeld door de Spaanse Garbiñe Muguruza. De 18-jarige Andreescu steeg 36 plaatsen en is nu de nummer 24 van de wereld.

Bertens speelt deze week in Miami, waar ze een bye heeft in de eerste ronde. Vorig jaar verloor ze in de derde ronde van de Amerikaanse Venus Williams. Bij haar eerste optreden in Florida krijgt ze te maken met de winnares van de partij tussen de Chinese Wang Xiyu en de Puerto Ricaanse Monica Puig, de winnares van olympisch goud in Rio 2016.



De Japanse Naomi Osaka behield de eerste plaats op de WTA-ranking, de Tsjechische Petra Kvitova steeg ten koste van de Roemeense Simona Halep naar plaats twee. Kerber staat nu vierde.