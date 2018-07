Kerber: droom die eindelijk uitkomt

,,Dit is een droom die eindelijk werkelijkheid wordt", zei Kerber, die twee sets nodig had tegen de Amerikaanse (6-3 6-3). ,,Het is altijd een enorme eer om op de tennisbaan te staan met Serena. Ik wist dat ik mijn beste tennis moest spelen tegen zo'n kampioene. Het was een fantastisch toernooi, ik genoot van elke seconde.''



Kerber toonde respect voor Williams, die na haar zwangerschap terugkeerde op de tennisbaan en op Wimbledon direct doordrong tot de finale. ,,Je bent een echte kampioene, een inspiratie voor iedereen. Ik weet zeker dat je snel een volgend grandslamtoernooi zal winnen.



Williams kon ondanks haar nederlaag wel lachen. ,,Ik ben zo ontzettend gelukkig. Het resultaat is uiteraard teleurstellend, maar ik ben zo blij dat ik hier de finale heb gehaald. Ik heb zoveel om naar uit te kijken. Dit is nog maar het begin. Aan alle moeders over de hele wereld: ik probeerde te winnen voor jullie, maar Angelique was te sterk. Ze speelde ontzettend goed.''