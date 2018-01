Kerber heeft minder dan een uur nodig tegen Sjarapova

Kerber had iets meer dan een uur nodig om de partij naar haar toe te trekken. Voor een plaats in de kwartfinale speelt ze tegen de Poolse Agnieszka Radwanska of Su-Wei Hsieh uit Taiwan.



Vorig weekeinde schreef Kerber het WTA-toernooi van Sydney op haar naam. Het was voor de voormalige nummer één van de wereld haar eerste toernooiwinst sinds de US Open in 2016.