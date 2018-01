Kerber staat set af tegen Hsieh

Elis Ligtlee niet op onderdeel sprint op WK

20 januari Elis Ligtlee zal bij de WK baanwielrennen in Apeldoorn eind februari niet in actie komen op de sprint. De olympisch kampioene op de keirin moest van de bondscoach bij de wereldbekerwedstrijden op de baan in het Wit-Russische Minsk het podium halen om zich te verzekeren van een WK-ticket.