Kerber terug in de race na zege op Osaka

Het resultaat van het meeslepende gevecht tussen Kerber en Osaka, dat 2,5 uur duurde, betekent dat Kiki Bertens later vandaag bij een zege op Sloane Stephens al verzekerd is van de halve finales in Singapore.

Kerber serveerde al na 85 minuten, bij een 6-4, 5-4 voorsprong, voor de wedstrijd. Ze wist nog twee breakpoints weg te werken, maar op 30-40 sloeg Osaka wel toe. Osaka won vervolgens drie games op een rij en had het momentum. Maar Kerber toonde veerkracht en profiteerde bij 3-3 in de derde set van een slordige game van de Japanse, die op gamepoint een eenvoudige bal miste en daarna een dubbele fout sloeg.



Osaka had in haar eerste groepswedstrijd al in drie sets verloren van de Amerikaanse Sloane Stephens, Kerber liet zich in drie sets verrassen door Bertens.



Door de zege van de regerend Wimbledon-kampioene plaatst Bertens zich bij winst op Stephens als groepswinnares voor de halve finales. Die partij is te volgen in ons liveblog.