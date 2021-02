Keren de schaatsers bij de Spelen van 2026 terug naar de tijden van Ard en Keessie?

Door Maarten Dekker



Topsport met een sausje van folklore, dat waren de wereldkampioenschappen allround van drie jaar geleden in Amsterdam. Patrick Roest pakte er zijn eerste mondiale titel, zoals Jaap Eden 125 jaar voor hem had gedaan in de hoofdstad. Het uitzonderlijke decor riep vooral ook mooie herinneringen op aan schaatsen uit het zwartwit-tijdperk. Aan het Bislett Stadion in Oslo, de olympische baan van 1952, waar Kees Verkerk, Ard Schenk (2x) en Harm Kuipers in de jaren daarna voor massa’s publiek wereldkampioen werden.