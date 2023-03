Kerkez bezorgt AZ overwinning op Lazio Roma in Conference League

Bye voor Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor in eerste ronde Indian Wells

De Nederlandse tennissers Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor mogen de eerste ronde van het masterstoernooi in Indian Wells overslaan. Ze behoren op basis van hun posities op de wereldranglijst tot de 32 geplaatste spelers. Die hebben allemaal een ‘bye’ in de eerste ronde en beginnen in de tweede ronde.