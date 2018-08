Kerkhove in dubbelspel naar tweede ronde

Wedstrijd­lei­ding US Open betreurt berisping Cornet

19:55 De wedstrijdleiding van de US Open in New York betreurt de berisping die de Franse tennisster Alizé Cornet in haar verloren partij tegen de Zweedse Johanna Larsson heeft gekregen van de arbiter. Volgens de 'stoelscheidsrechter' overtrad Cornet de gedragscode toen ze op de baan in een hoekje haar shirt omdraaide.