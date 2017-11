Kerkhove verliest finale in Engeland

500 meter Kodaira opnieuw de snelste, maar Lee komt wat dichterbij

16:58 Nao Kodaira heeft ook de tweede wereldbekerwedstrijd in Heerenveen over 500 meter gewonnen. De Japanse zegevierde in 37,33. De Zuid-Koreaanse Sang-Hwa Lee werd net als gisteren tweede, maar het verschil was nu slechts twee tienden: 37,53. Gisteren zat Lee er nog ruim drie tienden achter.