‘Kerstman’ Ricky Evans steekt stokje voor nieuw WK-sprookje Fallon Sherrock en spreekt over seksisme

Met videoFallon Sherrock is na een zeer intens duel uitgeschakeld in de eerste ronde van het WK darts. The Queen of the Palace verloor met 3-1 van ‘kerstman’ Ricky Evans. Daarmee gaf Sherrock geen vervolg aan haar historische WK in 2019, toen ze als eerste vrouw een man versloeg op het WK.

Sherrock was tot dinsdagavond nog altijd de enige vrouw ooit die op het WK een wedstrijd won van een man. Dat deed ze in december 2019 toen ze zowel Ted Evetts als Mensur Suljovic naar huis stuurde. Wat volgde was zowel bewondering als haat voor The Queen of the Palace, zo vertelde ze in aanloop naar het WK tegen deze site. Lisa Ashton en Beau Greaves kregen dit jaar de kans om in de voetsporen te treden van Sherrock, maar dat lukte niet.

Met Ricky Evans kreeg Sherrock een razendsnelle ‘kerstman’ tegenover zich. Evans staat bekend om zijn maffe walk ons. In het verleden betrad de 32-jarige Engelsman het podium al regelmatig met het nummer van YMCA en deze keer beklom hij verkleed als kerstman het podium terwijl het bij dartsfans geliefde Merry Christmas Everyone van Shakin’ Stevens door de zaal galmde.

Sherrock vertelde in aanloop dat ze - in tegenstelling tot bij de vrouwen - veel respect voelt vanuit het mannencircuit en dat mannen haar benaderen als een man. ,,Voorheen kwamen de mannen ermee weg als ze niet hun beste spel speelden tegen ons, maar nu niet meer”, zo zei Sherrock. En daar kreeg ze ook tegen Evans gelijk in. De 28-jarige Engelse won namelijk direct de eerste set.

Hoewel Evans er wel 1-1 in sets van maakte, toonde The Queen of the Palace in de derde set nog maar eens aan waarom zij in het Alexandra Palace verdiende te staan. Nadat Evans haar wist te breken, gooide ze vervolgens bijna 167 uit en brak ze Evans direct weer terug. Desondanks eindigde Sherrock de derde set vloekend met de handen voor haar ogen. Ze miste eerst drie setdarts, waarna Evans ook miste, maar daarna maakte de Engelse er helemaal een potje van. Ze stond op 5, maar gooide dubbel 1 en 20, waarna Rapid Ricky alsnog de set won.

In de vijfde set gaf Sherrock de wedstrijd definitief uit handen. Ze miste op de cruciale momenten haar dubbels en zag Evans de zege pakken waardoor nu alle vrouwen uit het wereldkampioenschap liggen. Evans speelt nu in de tweede ronde tegen Joe Cullen en stelde na afloop van de partij dat hij nog nooit zo uitgejoeld was als vanavond.

De Engelsman vindt echter dat het publiek Sherrock aanmoedigt om de verkeerde reden en sprak over seksisme: ,,Ik ben nog nooit in mijn leven uitgejouwd. Ze juichen voor haar omdat ze een vrouw is, maar vergeet dat! Ze is geweldig. Het publiek beseft niet hoe goed ze is. Ze verslaat iedereen daar in het publiek, ze gaat iedereen een keer verslaan. Ze is zó goed. Dat moet de reden zijn om haar aan te moedigen.”

