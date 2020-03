Kersvers wereldkampioen baanwielrennen Sam Ligtlee en de kracht van zijn opschrijfboekje

Vorm

,,Ik ben al een tijdje in vorm. Dit had ik zo gehoopt, maar dat er zo’n tijd uit zou komen had ik niet durven dromen. Want in de kwalificatie maakte ik wat stuurfouten, dus ben ik tot de finales bezig geweest met verbeterpunten aanbrengen. Op mijn hotelkamer heb ik beelden teruggekeken en dan kijk je waar je het beter kunt doen. In de halve finale had ik al een geweldig persoonlijk record gereden van 59,5 seconden. Tijdens de finale kreeg ik niets mee, behalve het publiek. Die hoor je wel, hoor, dat enthousiasme. Mijn ouders en vriendin zaten op de tribune. Ik weet precies waar ze zitten. Vlak voor de start heb ik dan nog heel even oogcontact, een half uur voor de wedstrijd krijg ik altijd nog een appje van mijn vriendin met een succeswens, want we spreken elkaar voor de wedstrijden niet echt meer. Je wilt dan toch in een soort bubbel komen, een cocon van focus.’’