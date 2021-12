Kersvers wereldkampioen Max Verstappen rijdt testdag met gouden schoenen

Voetballers en voetbalsters kregen een huldiging en een rondvaart. Veel wereldkampioenen werden bij terugkeer gehuldigd in hun woon- of geboorteplaats. En alle Nederlandse olympiërs die met een medaille thuiskomen worden in ons land vaak snel en uitbundig in het zonnetje gezet, tot een bezoek aan het koninklijk huis aan toe.

Maar voor Max Verstappen ziet zijn eerste week als wereldkampioen er wat soberder uit. Eerst had hij in Abu Dhabi nog wat plichtplegingen, zoals een afsluitend eindejaarsinterview met rechtenhouder Ziggo. Vandaag doet hij in de Emiraten nog mee aan een testdag van de Formule 1, mét gouden schoenen.

Omdat vanaf volgend seizoen met geheel nieuwe auto’s zal worden gereden, kunnen de teams nog wel wat informatie inwinnen door een hoop kilometers te maken. Er wordt gereden met een auto die al wat meer lijkt op die van 2022. Onder andere de banden worden dan een stuk groter, van 13 naar 18 inch.

Even ontspannen

Donderdag kan Verstappen wel even ontspannen, op het traditionele gala van de FIA in Parijs. Daar zal ook de officiële prijsuitreiking zijn. Maar in Nederland zal het voorlopig rustig blijven. Diverse partijen hebben wel gemeld een groot huldigingsfeest te willen organiseren, zoals de MECC in Maastricht, dicht bij de plek waar Verstappen opgroeide.

Ook zijn trouwe en belangrijkste sponsoren zullen een moment zoeken om hem te huldigen. Maar de strenge coronaregels van dit moment maken dat nu ingewikkeld. Op zo’n evenement kunnen zomaar tienduizenden fans afkomen, terwijl dat soort grote groepen nu niet bij elkaar mogen komen.

Daar komt bij dat Verstappen zelf niet het type is dat graag in de spotlights staat. Hij is het liefst bij een kleine kring vrienden en familie, van wie een groot deel er in Abu Dhabi bij was. Bovendien zal de coureur na een slopend seizoen op vakantie gaan, voordat in februari alweer de eerste testweek op het programma staat in Barcelona. Verstappen woont ook niet in Nederland, maar in Monaco.

Verstappen is ook nog favoriet voor de titel Sportman van het Jaar. Het traditionele sportgala, van oudsher georganiseerd door NOC*NSF en de NOS, kan dit jaar opnieuw niet plaatsvinden. Daarvoor in de plaats komt er op 22 december een rechtstreekse televisie-uitzending, waarin wordt teruggeblikt op de belangrijkste sportmomenten van 2020 en 2021. Behalve Verstappen zijn olympisch kampioenen Niek Kimmann (BMX) en Harrie Lavreysen (baanwielrenner) genomineerd voor een Jaap Eden. In 2016 ging de prijs al naar Verstappen, die dat jaar zijn eerste grand prix won.



Maar op een uitbundig Verstappen-feest, in Zandvoort, Limburg of de Amsterdamse grachten, is het vermoedelijk nog wel even wachten.

