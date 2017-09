Keys vecht zich langs Svitolina in vierde ronde US Open

De 22-jarige Keys, nummer zestien van de wereldranglijst, verraste in de vierde ronde Elina Svitolina. De Amerikaanse klopte de nummer vier van de wereld uit Oekraïne vannacht in drie sets: 7-6 (2), 1-6 en 6-4.



,,Dit komt mede dankzij jullie'', zei Keys tegen haar landgenoten in het Arthur Ashe-stadion. ,,Jullie hebben me enorm geholpen toen ik in de derde set onderuit leek te gaan. Dat gaf energie.''



De Amerikaanse stond in de beslissende set met 4-2 achter, maar knokte zich alsnog naar de kwartfinales door vier games op rij te winnen.